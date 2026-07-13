I carabinieri di Palermo hanno arrestato 22 persone coinvolte in attività criminali negli ultimi mesi. Le operazioni hanno riguardato diversi episodi di violenza e reati associati a gruppi armati, con particolare attenzione alle zone più colpite. Le forze dell'ordine hanno sequestrato armi e sostanze stupefacenti durante le operazioni. Le persone fermate sono state tutte sottoposte a misure cautelari in attesa di processo.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato ventidue persone protagoniste dell'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. Sette persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che, dal novembre 2025 a pochi giorni fa, ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A nove degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, fermata la banda dei kalashnikov: ventidue persone in manette

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L'esplosione, i banditi a volto coperto con i fucili spianati: l'assalto al portavalori

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