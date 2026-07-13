I Carabinieri di Palermo hanno fermato 15 persone nell’ambito di un’inchiesta della Dda che riguarda l’aumento delle attività criminali nella zona di Tommaso Natale-San Lorenzo. I provvedimenti sono stati emessi in relazione a un’escalation di reati registrata dalla scorsa novembre. L’indagine si concentra sulle attività del mandamento mafioso locale. Le operazioni fanno parte di un’azione coordinata per contrastare la criminalità organizzata nella città.

(LaPresse) I Carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito 15 provvedimenti di fermo nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano sull’ escalation criminale registrata in città dallo scorso novembre, in particolare nell’area del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo. Nove dei provvedimenti riguardano persone indagate, a vario titolo, per estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Gli altri sei fermi hanno coinvolto soggetti ritenuti appartenenti, secondo gli investigatori, a un’associazione dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana nei quartieri San Lorenzo e Zen 2, con la disponibilità di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Palermo, blitz dei Carabinieri contro la criminalità: 15 fermi nell'inchiesta Dda

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