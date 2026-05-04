Blitz dei Carabinieri in Irpinia | scatta la stretta su criminalità e illegalità

I Carabinieri di Avellino hanno condotto un'operazione di controllo nel territorio irpino, concentrandosi sulla repressione di attività illegali e criminali. L'intervento fa parte di un piano di monitoraggio e prevenzione disposto dal comando provinciale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare comportamenti illeciti nella zona. La manovra ha coinvolto diverse postazioni e ha portato a verifiche e interventi specifici.

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri su tutto il territorio irpino, soprattutto nelle ore serali e notturne. Diversi i soggetti denunciati per evasione, ricettazione, porto di armi, lavoro nero ed esplosivi. Sequestri e provvedimenti anche per possesso di oggetti pericolosi e guida in stato di ebbrezza. Intensificata l’azione di prevenzione e repressione dei reati su disposizione della Prefettura Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri in Irpinia: scatta la stretta su criminalità e illegalità Notizie correlate Irpinia stretta dei Carabinieri: sequestrato fabbricato abusivo e quattro denunciatiControlli tra Montefalcione e Aiello del Sabato: scoperti rifiuti pericolosi, scarichi illegali e strutture realizzate senza autorizzazioni in... Blitz dei Carabinieri nell’Irpinia: 3 arresti e molti sequestri? Cosa scoprirai Chi sono i responsabili degli arresti ad Atripalda e Monteforte Irpino? Quali attività commerciali sono state chiuse per gravi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maxi blitz nel porto di Savona dei carabinieri. Sequestrati 180 chili di hashish su un camion; L'insospettabile con 12 dosi di cocaina e un coltello a serramanico. Blitz dei carabinieri nelle strade di Milano; Blitz dei carabinieri in un tomaificio: c'era una bisca clandestina per giocare a Mahjong. Tredici cinesi denunciati a Montecosaro; Blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 48enne per droga. Blitz dei carabinieri in un tomaificio: c'era una bisca clandestina per giocare a Mahjong. Tredici cinesi denunciati a MontecosaroMONTECOSARO Gioco d’azzardo in un ex calzaturificio, irrompono i carabinieri: sorpresi 13 cinesi a giocare a Mahjong, locale sequestrato insieme ... msn.com Frosinone, blitz antidroga dei Carabinieri: tre arresti e cocaina nascosta in un vano segreto dell’autoBlitz antidroga a Frosinone: tre arresti, sequestrati cocaina, hashish, contanti e un’auto con vano segreto ricavato nell’airbag del passeggero. lamilano.it Blitz a Catania: 16 parcheggiatori abusivi sanzionati e un truffatore denunciato in Piazza Duomo. https://www.freepressonline.it/2026/05/03/polizia-locale-becca-16-posteggiatori-abusivi/ #Catania #PoliziaLocale #Abusivismo #Cronaca #Controlli - facebook.com facebook Spari sul 25 aprile, Bondì non è un “cane sciolto”: il blitz ultra-sionista alla Sapienza. @VinzBis x.com