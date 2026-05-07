DDA Napoli | blitz dei Carabinieri 26 arresti per droga e clan

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione a Napoli che ha portato all’arresto di 26 persone. Le indagini hanno riguardato due gruppi coinvolti nel traffico di droga tra Sant’Antimo e zone vicine. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e sono state eseguite perquisizioni in più abitazioni. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al crimine organizzato nella zona.

Operazione dei Carabinieri: smantellati due gruppi attivi nel traffico di droga tra Sant’Antimo e comuni limitrofi.. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 persone (di cui 18 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 8 a quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità mafiose.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - DDA Napoli: blitz dei Carabinieri, 26 arresti per droga e clan Camorra, blitz a Scampia contro il clan Raia: 15 arresti Notizie correlate Leggi anche: Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelari Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di SecondiglianoMaxi operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell’area nord della città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blitz dei carabinieri all’alba contro il clan Di Lauro; Traffico di droga, arrestate 23 persone all'alba nel Nolano: avrebbero agito per agevolare il clan Russo; Napoli, blitz contro il gruppo dei Porticati: 9 misure cautelari per presunti affiliati al clan Contini; Sant’Antimo, maxi blitz antidroga della Dda: 26 arresti tra carcere e domiciliari, nel mirino i clan Verde e Ranucci. Napoli, blitz contro il gruppo dei Porticati: 9 misure cautelari per presunti affiliati al clan ContiniNapoli, 9 misure cautelari contro presunti affiliati al clan Contini: contestati camorra, droga, rapine, truffe, armi e lesioni. lamilano.it Blitz contro il clan Contini, Borrelli: Vittoria dello StatoNei giorni immediatamente successivi, il deputato Francesco Emilio Borrelli si recò sul posto per manifestare solidarietà attiva, organizzando anche una cena ... napolivillage.com Il Napoli non sembra intenzionato a riscattare Elif Elmas: voi cosa fareste - facebook.com facebook Visita pastorale di Papa #LeoneXIV a #Pompei e #Napoli Gli speciali dei programmi @dibuonmattino e @chiesatv2000 introducono tutti gli eventi con il Pontefice. Domani #8maggio dalle ore 9.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #Pope x.com