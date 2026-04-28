Il comitato contro la Paladina-Sedrina | Progetto sbagliato fin dall’inizio ora serve un’alternativa

Dopo anni di discussioni e investimenti di milioni di euro senza risultati tangibili, si riaccende il confronto sul progetto del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, noto come variante Paladina-Sedrina della Statale 470. Il comitato oppositore ha definito il progetto sbagliato fin dall’inizio e ora richiede l’individuazione di un’alternativa. La questione torna a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Dopo anni di polemiche e milioni di euro spesi senza risultati concreti, il progetto del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo – la variante Paladina-Sedrina della Statale 470 – torna al centro del dibattito. Le ultime richieste di approfondimento avanzate da Anas, in particolare sui possibili rischi ambientali legati all’ex discarica Monte Bianco di Sorisole, riaccendono le critiche del comitato “Salviamo il Parco dei Colli di Bergamo”, da tempo contrario al progetto. Secondo il gruppo, i nuovi dubbi tecnici confermerebbero i limiti di un’opera considerata costosa, impattante e incapace di risolvere realmente i problemi del traffico della Valle Brembana.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Anas blocca la Paladina-Sedrina per “Rischi ambientali”. La Val Brembana: “Umiliati, ora protestiamo” Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Paladina-Sedrina, il Comitato: Bene la bocciatura, allarghiamo a quattro corsie la SS470. Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali. La Val Brembana: Umiliati, ora protestiamoAnas contesta la discarica in un'ex cava nel Parco dei Colli e chiede di cambiare il tracciato della Paladina-Sedrina ... bergamonews.it Paladina-Sedrina, sindaci e Provincia infuriati contro lo stop dell'Anas al tracciato sotto la discaricaRilievi ambientali sul tratto della Tangenziale sud di 6,5 chilometri: bocciato il percorso in trincea. Gafforelli: «Significherebbe ripartire da capo» ... bergamo.corriere.it