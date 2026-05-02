Nuovi dubbi emergono sulla variante Paladina-Sedrina, un progetto che prevede un investimento di circa mezzo miliardo di euro. La questione riguarda l’efficacia dell’opera nel migliorare il traffico sulla SS470, considerando i possibili colli di bottiglia lungo il percorso. Secondo alcuni studi, il modello adottato nella Val Seriana indica che l’intervento potrebbe non raggiungere gli obiettivi sperati, sollevando interrogativi sulla reale utilità della spesa.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i colli di bottiglia della SS470 l'efficacia dell'opera?. Perché il modello della Val Seriana suggerisce un possibile fallimento?. Quali rischi ambientali correrà la Rete Natura 2000 con la galleria?. Come potrebbe il tramviario sostituire il traffico verso Bergamo?.? In Breve Rischio saturazione traffico per colli di bottiglia a San Giovanni Bianco e San Pellegrino.. Impatto ambientale su 10.000 residenti di Petosino e area protetta Rete Natura 2000.. Proposta estensione servizio tramviario da Villa d'Alme fino a Zogno o San Pellegrino.. 75% dell'opera in galleria per limitare l'impatto sulla piana di Sombreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Variante Paladina-Sedrina: dubbi sul mezzo miliardo per il traffico

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