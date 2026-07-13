Padre Lamberto Fantoni, religioso dei Frati Minori Cappuccini, ha celebrato i 60 anni di sacerdozio, ordinato il 10 luglio 1966 a Firenze. Da allora, ha lavorato in parrocchia, scuola e ospedale, diventando un punto di riferimento nella comunità. La sua presenza si è consolidata nel tempo attraverso l'impegno in diverse attività, che hanno coinvolto generazioni di persone. La sua carriera si estende su sei decenni di servizio e dedizione.

Ci sono storie che si intrecciano con la vita di una comunità in modo così profondo da diventarne un punto di riferimento insostituibile. È il caso di Padre Lamberto Fantoni, religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che ha tagliato lo straordinario traguardo dei 60 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato a Firenze il 10 luglio 1966. Nato a Carrara nel 1941 e laureato in teologia dogmatica, ha svolto un percorso di alto profilo come docente a Viterbo e, successivamente, a Roma, dove ha servito la Curia generale dell’Ordine anche come segretario particolare del Ministro Generale dei Cappuccini. Nei primi anni ‘80 l’arrivo a Grosseto, città che è diventata la sua casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Padre Lamberto da 60 anni tra parrocchia, scuola e ospedale

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