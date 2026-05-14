Scuola di musica elettronica | 60 anni tra tradizione avanguardia e internazionalizzazione

Una scuola di musica elettronica ha celebrato i suoi sessant'anni di attività, attraversando vari cambiamenti e sviluppi nel corso del tempo. La struttura dispone di strumenti come oscillatori sinusoidali, generatori di rumore bianco, filtri e magnetofoni, che sono stati fondamentali per la sua evoluzione. La sua storia si intreccia con l’introduzione di tecnologie innovative e l’apertura verso un pubblico internazionale, mantenendo un legame con le radici e la tradizione del settore. La scuola continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale elettronico.

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Firenze, 14 maggio 2026 – Una dozzina di oscillatori sinusoidali, un generatore di rumore bianco, una coppia di filtri e magnetofoni. Una dotazione modesta per una svolta irreversibile: siamo in via Capodimondo, a due passi dalla stazione ferroviaria di Campo di Marte, dove nel 1963 Pietro Grossi fondava lo Studio di Fonologia Musicale. Di lì a poco, il violoncellista veneziano convinse l'allora direttore del Conservatorio Luigi Cherubini, Antonio Veretti, a spostare le attrezzature nell'istituto e a creare la prima cattedra di musica elettronica in Italia, tra le primissime al mondo. Sessant'anni dopo, il Dipartimento di Musica Elettronica... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola di musica elettronica: 60 anni tra tradizione, avanguardia e internazionalizzazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Conservatorio Cherubini, un concerto celebra i 60 anni della Scuola di Musica Elettronica "Students' corner", giovedì 26 febbraio incontro con Marco Lenzi sulla musica d'avanguardia nel cinema degli anni '60Prosegue al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la rassegna “Students' Corner – Giovedì sera al Mascagni”, lo spazio di... Temi più discussi: Concerto di fine anno; Marrubiu, alla scuola civica di musica Alessandra Saba arriva il corso per diventare Dj; Mugello da Fiaba. Doppio concerto di fine anno per la scuola di musica Marco da Galliano; Accordo tra Conservatorio Cherubini di Firenze e Conservatorio Centrale di Musica di Pechino. Non solo musica e notti insonni! Felicissimo di essere stato invitato a parlare in una scuola (e non è la prima volta): il DJ è anche intelligenza, comunicazione e avere qualcosa da dire agli altri. La vera vibrazione è saper ispirare, non solo far ballare! St x.com Boosta: «Una scuola di musica elettronica per far crescere i bambini»Appeso alla sua avveniristica tastiera con la molla nei concerti da palasport dei Subsonica o chino da solo su un pianoforte nel silenzio dei teatri e dei musei Davide Boosta Dileo ha sempre quel ... avvenire.it Le scuole di musica insieme sul palco del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: il rock diventa comunitàCon Futuro Musica arriveranno sul palco Jump dei Van Halen, November Rain dei Guns N’ Roses e You Oughta Know di Alanis Morissette: tre brani che attraversano epoche e attitudini diverse, dalla ... giornaledipuglia.com