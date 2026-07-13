La Lega ha organizzato un incontro con il governatore per discutere della candidatura dell’ex assessore come sindaco di Padova. La coalizione si è schierata compatta, sostenendo ufficialmente Marcato come candidato. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta un passo concreto nel sostegno alla sua candidatura. Nessuna altra proposta è stata annunciata in alternativa.

Tutti per il «Bulldog». Non più solo a parole ma anche nei fatti, la Lega è pronta a convergere compattamente sulla candidatura di Roberto Marcato a sindaco di Padova. Le amministrative del prossimo anno sono più vicine di quanto appaia. Anche perché, in caso di politiche anticipate, potrebbe esserci un «election day» già verso metà aprile. Cioè tra nove mesi, ferie estive e natalizie comprese. I tempi, insomma, non sembrano poi così lunghi. E allora, in linea con quello che proprio il consigliere regionale ha più volte dichiarato nei mesi scorsi («Se non si deciderà su chi puntare entro settembre, io mi tirerò fuori dalla partita»), il Carroccio è intenzionato ad accelerare, compattandosi appunto su Marcato, nella speranza che, di ritorno dalle vacanze, lo facciano pure le altre forze del centrodestra. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Padova, la Lega tira la volata all'ex assessore Roberto Marcato: summit col governatore Stefani per la candidatura a sindaco

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