All'hotel De La Ville si è appena conclusa la campagna elettorale della lista “Liberi e Forti” a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa. Durante l'evento, un rappresentante della Lega ha espresso entusiasmo e ha dichiarato che Festa è il miglior sindaco possibile. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi sostenitori e rappresentanti politici, con interventi finali rivolti a rafforzare il sostegno alla candidatura. La serata si è svolta con toni vivaci e un clima di forte coinvolgimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Entusiasmo e toni accesi all’hotel De La Ville per la chiusura della campagna elettorale della lista “Liberi e Forti”, scesa in campo a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa. Un appuntamento che ha visto la partecipazione dei vertici della Lega e di diversi amministratori locali, uniti nel blindare la candidatura dell’ex primo cittadino. A dare la carica è Gianpiero Zinzi, deputato e commissario regionale della Lega: “Gianluca Festa è il miglior candidato sindaco possibile. Alle regionali abbiamo insistito per averlo con noi, ma lui ha voluto candidarsi qui, per la sua città. Festa è profondamente innamorato di Avellino, fare il sindaco per lui è una vocazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zinzi (Lega) tira la volata a Festa: “Il miglior sindaco possibile”

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