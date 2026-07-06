Il presidente di Regione con il consenso più alto in Italia è Antonio Decaro, con il 66% di approvazione. Dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco di Bari per dieci anni, ora guida la regione pugliese. Stefani e Fedriga si posizionano subito dietro, continuando a mantenere alte percentuali di consenso. La classifica si basa su sondaggi che valutano l’apprezzamento pubblico per i governatori italiani.

Il presidente di Regione più apprezzato in Italia è Antonio Decaro. Dopo i dieci anni da sindaco di Bari, l’attuale presidente della Puglia apre la classifica dei governatori con il 66% dei consensi. Ma al secondo posto c’è Alberto Stefani, presidente del Veneto, che lo tallona con il 65%. Il dato lo colloca a un solo punto da Decaro. Sul podio resta anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, già presente nelle posizioni di vertice nelle precedenti edizioni. Tra gli altri governatori, Alberto Cirio in Piemonte raggiunge il 60%, lo stesso dato registrato da Roberto Occhiuto in Calabria. Occhiuto migliora di due punti rispetto allo scorso anno e di 2,7 punti rispetto al risultato elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Decaro è il governatore più apprezzato, ma Stefani e Fedriga lo tallonano. La classifica che premia la Lega

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Fedriga governatore più gradito per Swg: Decaro quarto, Bardi tra gli ultimi

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Dove è che marcia Decaro?? reddit