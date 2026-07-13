La Commissione europea ha raccomandato di sospendere i 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia, coinvolgendo l’Eacea, l’Agenzia europea per la Cultura. La decisione è stata presa in risposta a decisioni del padiglione Russia, con accuse di censura e ipocrisia da parte di alcuni burocrati. La sospensione dei fondi mira a punire il coinvolgimento della Biennale e del suo presidente, Pietrangelo Buttafuoco, nel contesto delle tensioni legate al padiglione russo.

I censori burocrati hanno deciso di punire la Biennale e il suo presidente, Pietrangelo Buttafuoco. La Commissione Ue, infatti, ha raccomandato all’Eacea (l’Agenzia europea per la Cultura e l’Educazione) di stoppare i 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia. Motivo? La riapertura del padiglione russo, fortemente voluta da Buttafuoco in nome della libertà culturale e dell’arte come «ponte di pace». Una che Bruxelles ha giudicato incompatibile con i «valori democratici» che dice di voler rappresentare. «La cultura in Europa – finanziata con il denaro dei contribuenti – dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici » ha affermato su X la vicepresidente della Commissione Europea Henna Virkkunen, anticipando una decisione folle e controversa, che sta generando furiose polemiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Padiglione Russia, gli ipocriti burocrati dell’Ue contro la Biennale di Buttafuoco: stop ai finanziamenti

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