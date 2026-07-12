Padiglione russo UE | stop a finanziamenti alla Biennale
La Commissione europea ha raccomandato all’agenzia Eacea di sospendere il finanziamento di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le risposte fornite dalla manifestazione riguardo alla riapertura del padiglione russo. La sospensione riguarda specificamente i fondi destinati al padiglione russo, in seguito a una valutazione delle motivazioni fornite dalla Biennale.
“La Commissione raccomanda ufficialmente all’agenzia Eacea di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia”. Lo annuncia su X la vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen. “Apprendiamo su X da autorità politiche, e non dalle autorità tecniche preposte, di decisioni assunte in merito al contributo alla Biennale di Venezia dell’European Education and Culture Executive Agency (EACEA)”. Lo afferma la Biennale in una nota, specificando “di aver risposto nei termini stabiliti a tutti... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
The Explosive Row Over Russias Return To The 2026 Venice Biennale | Hollywood News
Notizie e thread social correlati
«Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale»: la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia.
Biennale, Ue: stop al finanziamento di 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha raccomandato di sospendere un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, dopo che il...
Temi più discussi: La Ue punisce la Biennale: Russia ospite, niente fondi; Biennale Arte, Ue raccomanda stop finanziamento dopo riapertura del padiglione russo; Biennale di Venezia, l’Ue non perdona il padiglione russo: stop a 2 milioni di finanziamenti; 'Caso Russia', l'Ue ferma 2 milioni di finanziamenti alla Biennale.
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/biennale-venezia-l-ue-non-perdona-padiglione-russo-stop-2-milioni-finanziamenti-AJ37OlG facebook
Biennale Arte, Ue raccomanda stop finanziamento dopo riapertura del padiglione russo x.com
Biennale: Ue: stop a finanziamenti per padiglione russo. Replica: pronti a far valere nostre ragioniLa Commissione raccomanda ufficialmente all'agenzia Eacea di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ciò segue una valutazione approfondita delle risposte della Bien ... msn.com
Biennale di Venezia, l’Ue non perdona il padiglione russo: stop a 2 milioni di finanziamentiLa Commissione Ue ha raccomandato ufficialmente all’Eacea (l’agenzia europea per la Cultura e l’Educazione) di stoppare i fondi ... ilsole24ore.com