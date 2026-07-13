Pacifico Anief | basta con le discriminazioni tra lavoro pubblico e privato il salario deve essere giusto anche nella PA a iniziare dalla Scuola perché lo straordinario e gli aumenti non sono detassati?

Un rappresentante di un sindacato ha affermato che le differenze salariali tra pubblico e privato devono essere eliminate, sottolineando che anche il settore pubblico, in particolare la scuola, merita retribuzioni eque. Ha evidenziato che lo straordinario e gli aumenti non sono attualmente soggetti a tassazione. La richiesta riguarda l’adozione di misure per uniformare le condizioni salariali tra i due comparti.

“È tempo di finirla con le discriminazioni tra il lavoro pubblico e quello privato: il salario deve essere giusto anche nella pubblica amministrazione a iniziare dalla Scuola”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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