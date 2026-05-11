Docenti guadagnano 10mila euro meno dei colleghi nella PA Pacifico ANIEF | Salario è giusto se copre l’inflazione INTERVISTA
Il personale docente in Italia percepisce in media circa 10.000 euro in meno all’anno rispetto ai colleghi che lavorano negli altri ministeri. Questa differenza si riferisce ai salari annuali e riguarda il personale della scuola rispetto a quello della pubblica amministrazione in generale. La questione è stata affrontata da un rappresentante sindacale, che ha commentato la situazione in un’intervista, sottolineando che il salario dovrebbe essere adeguato all’inflazione.
Il personale della scuola, oggi, guadagna 10.000 euro in meno rispetto ai colleghi degli altri dicasteri. Ventisei anni fa ne prendeva mille in più. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Prof con 10mila euro in meno dei colleghi nella PA. Pacifico: Salario giusto se copre inflazione
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