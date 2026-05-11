Docenti guadagnano 10mila euro meno dei colleghi nella PA Pacifico ANIEF | Salario è giusto se copre l’inflazione INTERVISTA

Il personale docente in Italia percepisce in media circa 10.000 euro in meno all’anno rispetto ai colleghi che lavorano negli altri ministeri. Questa differenza si riferisce ai salari annuali e riguarda il personale della scuola rispetto a quello della pubblica amministrazione in generale. La questione è stata affrontata da un rappresentante sindacale, che ha commentato la situazione in un’intervista, sottolineando che il salario dovrebbe essere adeguato all’inflazione.

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