Salario giusto ANIEF alla Camera | Per il personale della scuola serve parità con il privato

L'Associazione Nazionale dei Docenti e Dirigenti Scolastici ha presentato un'istanza alla Camera dei Deputati chiedendo un adeguamento delle retribuzioni per il personale scolastico. La richiesta riguarda l'ottenimento di un salario equo, senza differenze tra lavoratori pubblici e privati, in modo da garantire una parità di trattamento. La proposta si concentra sulla necessità di rivedere le retribuzioni nel settore dell'Istruzione e Ricerca, evidenziando l'esigenza di eliminare discriminazioni salariali.

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