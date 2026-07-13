Un nuovo appello di Oxfam mette in guardia sulla possibile scomparsa della Palestina. La regione è descritta come affamata, distrutta, assediata e senza voce, con 73mila morti a Gaza e violenze dei coloni. Le tende sovraffollate della Striscia sono in condizioni critiche, mentre in Cisgiordania si registrano espropri di terreni. L'organizzazione chiede un cambio di rotta da parte di Italia e Unione Europea.

Affamata, distrutta, assediata e senza voce. I 73mila morti di Gaza e le violenze dei coloni. Le tende sovraffollate della Striscia dove si sopravvive a malapena, e gli espropri della Cisgiordania. Così la Palestina soffoca: “Rischiamo un punto di non ritorno verso la sua sparizione definitiva”. Parte da qui, da questo allarme, la nuova mobilitazione di Oxfam per ribadire tre richieste principali: la fine dell’occupazione israeliana, il pieno ingresso degli aiuti, e lo stop all’impunità del governo di Tel Aviv. La campagna, che Ilfattoquotidiano.it seguirà nelle sue tappe principali, si chiama ©Palestina, tutti i diritti riservati e si rivolge alla società civile per ripotare al centro del dibattito pubblico l’importanza dell’ autodeterminazione del popolo palestinese ( QUI IL LINK PER ADERIRE ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La Palestina rischia di sparire per sempre. Serve un’inversione di rotta dell’Italia e dell’Ue”: il nuovo appello di Oxfam

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