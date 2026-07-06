Per l’estate 2026, Autostrade ha avviato una campagna con Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida, focalizzata sulla sicurezza stradale. Secondo una nota dell’azienda, l’obiettivo è promuovere una cultura della guida responsabile e della prevenzione. L’iniziativa invita gli automobilisti a rispettare le norme e adottare comportamenti corretti per migliorare la sicurezza sulle strade.

L’iniziativa, spiega Aspi in una nota. punta a diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione, ricordando come ogni automobilista possa contribuire concretamente a rendere le strade più sicure attraverso comportamenti corretti e il rispetto delle regole. A dare volto alla campagna sono due testimonial d’eccezione: la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, e la campionessa olimpica e medaglia d’oro Francesca Lollobrigida. Attraverso la loro esperienza sportiva, entrambe incarnano i valori della determinazione, dell’attenzione e della responsabilità, trasformandosi nel simbolo di una sfida che riguarda tutti: contribuire, con i propri comportamenti, a rendere ogni viaggio più sicuro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrade, campagna estate 2026 con Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida: “La sicurezza ci rende tutti campioni”

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