Oussama El Azzouzi è tornato a vestire la maglia del club rossoblù dopo un prestito all'Auxerre, mentre Anouar sta per firmare con il Frosinone. I gemelli, nati nello stesso giorno e dai medesimi genitori, potrebbero presto trovarsi entrambi in Serie A. La condizione fisica di Oussama, che ha affrontato vari problemi di salute, sarà monitorata attentamente da Tedesco durante la prossima partita.

Stessi genitori, stesso giorno di nascita e adesso, forse, stesso campionato: nientemeno che la serie A. Il dubbio è legato alle condizioni di forma di Oussama El Azzouzi, il centrocampista rossoblù rientrato dal prestito all’Auxerre nonché da una serie di impegnativi guai fisici, che a Valles sarà un osservato speciale di Tedesco. In attesa di capire se l’El Azzouzi rossoblù sia ancora il centrocampista performante che fu nella gestione Motta, la notizia è che il gemello di Oussama, Anouar, sta per diventare un calciatore del Frosinone. Come accade per quasi tutti i gemelli, Oussama e Anouar sono due gocce d’acqua e sono quasi inseparabili: vacanze insieme, social condivisi e un’empatia che è difficile da spiegare a chi non ha un gemello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Oussama è rientrato in rossoblù. Anouar pronto per firmare per il Frosinone. Gemelli El Azzouzi, c’è aria di derby

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