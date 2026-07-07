L'allenatore ha deciso di non convocare l’attaccante svedese, mentre altri giocatori considerati possibili partenti, tra cui un centrocampista, continueranno ad allenarsi con il gruppo. Nella prima sessione, l’allenatore ha escluso un giocatore svedese e ha osservato più attentamente due altri calciatori. La giornata ha visto confronti tra la dirigenza e l’allenatore, con la lista dei convocati che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Primi tagli in casa Bologna. Altra giornata di confronti tra la dirigenza e Domenico Tedesco e nel giorno che ha partorito la lista dei convocati in vista del raduno di questa sera ci sono i primi verdetti: fuori Jesper Karlsson, dentro Nicolò Casale, Emil Holm e Oussama El Azzouzi, questi ultimi due di rientro dai prestiti alla Juventus e all’Auxerre e già al lavoro da ieri. Casale, Holm ed El Azzouzi, reduci da una seconda parte della scorsa stagione complicata da infortuni, hanno anticipato il rientro: sono tutt’altro che certi di un futuro in rossoblù, ma saranno valutati dal tecnico in ritiro. Insomma, avranno una chance. Il centrocampo piange, dato che Ferguson rientrerà il 17 e Moro il 19 e tra il 18 e il 22 ci sono i primi test con Arminia Bielefeld e Heidenheim che assomigliano già a partite vere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tedesco non convoca l’esterno svedese: gli altri papabili partenti, tra cui Casale, lavoreranno col gruppo. Pronti, via: Karlsson subito tagliato. El Azzouzi e Holm osservati speciali

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