Il Frosinone ha annunciato l’ingaggio di Anouar El Azzouzi, a parametro zero. Il giocatore, fratello di Oussama del Bologna, si unisce alla rosa nel reparto centrale. La società ha confermato l’accordo senza rivelare dettagli contrattuali. El Azzouzi arriva da una carriera in crescita, con esperienze in club di livello. La sua firma rappresenta un’operazione di mercato inattesa per il club.

Il Frosinone chiude il colpo a parametro zero a centrocampo: arriva Anouar El Azzouzi, fratello di Oussama del Bologna. Ecco chi è. Il Frosinone piazza un colpo a sorpresa per il centrocampo. Come riferito da Sky Sport, il club giallazzurro ha chiuso per Anouar El Azzouzi, centrocampista marocchino classe 2001, reduce dall’ultima esperienza in Germania con il Fortuna Düsseldorf. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il giocatore arriva da svincolato e lunedì 13 luglio sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club, prima di iniziare ufficialmente la nuova avventura in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - El Azzouzi al Frosinone, colpo a sorpresa a centrocampo: chi è il fratello di Oussama del Bologna

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