Ospedale Maresca appello per il rilancio nel nuovo Piano regionale
Le autorità e i cittadini hanno chiesto un rilancio dell’Ospedale Maresca nel nuovo Piano regionale. Durante un sopralluogo, sono stati evidenziati i punti di forza, come le eccellenze presenti, e le criticità, tra cui la mancanza di personale e la necessità di aprire nuovi reparti. Non sono stati annunciati interventi concreti, ma si è sottolineata l’importanza di valorizzare la struttura.
Istituzioni e cittadini uniti per valorizzare l’Ospedale Maresca: focus su eccellenze, nuovi reparti e carenze di personale.. Il sopralluogo istituzionale presso l’ospedale Maresca rappresenta una risposta alle sollecitazioni dei cittadini e dei comitati territoriali, in prima linea con l’Associazione Pro Maresca, per la valorizzazione del presidio. Come rappresentanti istituzionali, raccogliamo questa spinta dal basso con la certezza che il Governatore Roberto Fico, nel redigere il nuovo piano ospedaliero, terrà conto della centralità strategica di questa struttura, traducendo in realtà le aspettative della comunità. Il confronto con la dirigenza sanitaria ha delineato un quadro caratterizzato da straordinarie eccellenze ma anche da gravi criticità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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