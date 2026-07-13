ospedale maresca appello per il rilancio nel nuovo piano regionale

Notizia in breve

Le autorità e i cittadini hanno chiesto un rilancio dell’Ospedale Maresca nel nuovo Piano regionale. Durante un sopralluogo, sono stati evidenziati i punti di forza, come le eccellenze presenti, e le criticità, tra cui la mancanza di personale e la necessità di aprire nuovi reparti. Non sono stati annunciati interventi concreti, ma si è sottolineata l’importanza di valorizzare la struttura.