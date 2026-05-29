Il Gruppo San Donato sta valutando come rilevare l’ospedale di Padre Pio, che presenta un debito di 421 milioni di euro accumulato dal 2004. La questione principale riguarda chi si farà carico di questa somma, mentre si cercano soluzioni per il rilancio della struttura. Restano aperti i dubbi su come procedere per sanare le finanze e garantire il futuro dell’ospedale, che rappresenta un punto centrale nel piano di rilancio.

? Domande chiave Come può il Gruppo San Donato rilevare l'ospedale senza debiti?. Chi pagherà i 421 milioni di euro accumulati dal 2004?. Perché mancano farmaci e provette in un centro d'eccellenza?. Come spiegano i vertici stipendi da 300 mila euro annui?.? In Breve Debito verso fornitori stimato in 80 milioni di euro con piano di copertura da 40 milioni.. Deficit annuale di 20 milioni di euro rispetto alle risorse erogate dalla Regione Puglia.. Contenzioso con Asl di Foggia per rimborsi mancanti pari a 48,10 milioni di euro.. Stipendi vertici fino a 300mila euro annui e consulenze da 20mila euro mensili.. Il gruppo San Donato punta a rilevare la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ma il passaggio alle mani private richiede prima la cancellazione dei debiti accumulati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Padre Pio: il piano per il rilancio e il nodo dei debiti

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