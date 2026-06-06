Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano Fdi attacca | Sudest barese dimenticato nel piano trasporti

Il piano di trasporto pubblico in vista dell'apertura del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano è stato criticato da un partito politico, che lo ha definito una presa in giro. Secondo l'intervento, il piano non tiene conto delle esigenze della zona del sudest barese, considerata dimenticata. La critica si concentra sulla mancanza di servizi adeguati e sulla scarsa pianificazione, con un commento che evidenzia come le proposte siano considerate ridicole e grottesche.

“Il piano di trasporto pubblico approntato in vista della imminente apertura del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano è letteralmente una presa in giro e, purtroppo, non è nemmeno classificabile come uno scherzo perché è talmente ridicolo da essere purtroppo realistico e grottesco”. Ad affermarlo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, presunti appalti truccati alla Asl Bari: ecco chi sono gli indagati

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