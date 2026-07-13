Orsolini si avvicina al rinnovo col Bologna | accordo ad un passo

Notizia in breve

Riccardo Orsolini sta per rinnovare il suo contratto con il Bologna. L’accordo tra le parti è quasi definito e l’esterno offensivo si appresta a firmare un nuovo contratto con il club. La trattativa è in fase avanzata e non sono stati ancora resi noti i dettagli dell’intesa. L’operazione sembra prossima alla conclusione, con il giocatore che dovrebbe rimanere nella squadra emiliana a lungo.