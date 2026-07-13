Una proposta prevede l’istituzione di una Zona economica speciale unica per l’intero Paese, con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche. La proposta suggerisce di convocare una Conferenza dei servizi che coinvolga tutti gli enti interessati, con il potere di avviare immediatamente gli investimenti. L’obiettivo è favorire la crescita del Sud e garantire uno sviluppo più omogeneo tra le diverse regioni.

«Il Sud deve continuare a crescere, perché l’intera Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità. Ma adesso serve una Zes unica per tutto il Paese: bisogna sbrogliare la matassa burocratica, con una Conferenza dei servizi che metta tutti gli enti attorno allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti». Lo afferma Emanuele Orsini intervistato dal quotidiano La Stampa. «È un progetto che non solo condivido, ma che sottoscrivo - sottolinea il presidente di Confindustria -. È giusto che questo strumento di semplificazione sia applicabile a tutto il Paese, mantenendo un occhio di riguardo per il Mezzogiorno». Per il presidente di Confindustria «serve una regia nazionale». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Orsini: serve una Zes unica per tutto il Paese

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