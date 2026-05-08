La Uil lancia l' allarme sulla Zes unica | L' Abruzzo arranca serve una regia regionale forte

La Uil segnala che in Abruzzo sono state rilasciate solo quattro autorizzazioni nell’ambito della Zes unica, pari al 2% delle 179 autorizzazioni complessive nelle regioni del Mezzogiorno. La regione sembra incontrare difficoltà nel procedere con le autorizzazioni, mentre in altre aree del Sud si registrano numeri più elevati. La questione viene evidenziata come un segnale di rallentamento nella gestione dell'iniziativa.

Solo quattro autorizzazioni rilasciate in Abruzzo nell’ambito della Zes unica, pari ad appena il 2% delle 179 complessive nelle regioni del Mezzogiorno. È il dato aggiornato al 31 marzo 2026 su cui interviene la Uil Abruzzo, parlando di un ritardo che rischia di penalizzare la regione nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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