Benedetto Fondazione Einaudi | Burocrazia grande male del Paese rendiamo l' Italia una Zes
Un rappresentante di una fondazione ha dichiarato che la burocrazia è il principale problema del Paese. Ha proposto di trasformare l'Italia in una Zona Economica Speciale (Zes) e ha chiesto un impegno politico in vista delle prossime elezioni per riformare la burocrazia, ridurre la spesa inutile, abbassare le tasse e contenere il debito pubblico. Finora, nessun partito ha annunciato promesse specifiche su questi interventi.
“Ci sarà un partito politico che alle prossime elezioni non prometterà agli italiani il reddito di cittadinanza o la pensione anticipata, ma di riformare la burocrazia, di tagliare la spesa inutile per finanziare i tagli di tasse e di abbattere il debito pubblico?”: per la politica italiana in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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