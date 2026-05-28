Benedetto Fondazione Einaudi | Burocrazia grande male del Paese rendiamo l' Italia una Zes

Notizia in breve

Un rappresentante di una fondazione ha dichiarato che la burocrazia è il principale problema del Paese. Ha proposto di trasformare l'Italia in una Zona Economica Speciale (Zes) e ha chiesto un impegno politico in vista delle prossime elezioni per riformare la burocrazia, ridurre la spesa inutile, abbassare le tasse e contenere il debito pubblico. Finora, nessun partito ha annunciato promesse specifiche su questi interventi.