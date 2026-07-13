Oroscopo di Paolo Fox per oggi 13 luglio | Capricorno in corsa Toro costante
Alle prime ore del mattino, il cielo segnala un inizio di giornata con il Capricorno che si muove con decisione, mentre il Toro mantiene una costanza stabile. Le previsioni indicano un lunedì con energia variabile, senza segnali di cambiamenti improvvisi o eventi eccezionali. La giornata si presenta senza particolari tensioni o imprevisti, con le attività che si svolgono secondo il ritmo abituale.
ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 13 luglio! Sei tra quelli che la domenica sera mettono già cinque sveglie e iniziano a lamentarsi del lunedì ancora prima che arrivi? Allora oggi ho una notizia: partire con l’idea che sarà una giornata pesante non la renderà più leggera. Anzi. Questo lunedì ha un’energia completamente diversa da quella che immagini. È uno di quei giorni che ti ricordano quanto possa cambiare una settimana semplicemente scegliendo l’atteggiamento con cui iniziarla. Non serve avere tutto sotto controllo, non serve aver pianificato ogni dettaglio. Ti basta sapere qual è la prossima cosa da fare e iniziare da lì. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 13 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledì 8 Luglio 2026: Luna Storta o Giornata Vincente
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