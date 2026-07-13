Oggi, lunedì 13 luglio 2026, sono state pubblicate le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per sei segni zodiacali. Le indicazioni si rivolgono a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornendo dettagli sulle tendenze quotidiane. Le previsioni sono state diffuse attraverso vari canali, attirando l’attenzione di molti italiani che seguono regolarmente le sue analisi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 13 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo armonioso e favorisce ogni tipo di relazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedi 27 Aprile 2026

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