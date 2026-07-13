Oggi sono state pubblicate le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 13 luglio 2026, riguardanti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Le previsioni vengono aggiornate quotidianamente e sono consultate da molti italiani.

Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 13 luglio 2026 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 luglio 2026

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Lunedì 13 Luglio 2026: Giornata di Grandi Decisioni per 3 Segni!

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