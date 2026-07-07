Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 | Nettuno si ferma martedì Venere in Vergine — la classifica dei 12 segni

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 segnala un cambiamento di ritmo a metà settimana. Martedì, Nettuno si ferma in Ariete, mentre giovedì Venere entra in Vergine. La settimana inizia con il Sole quadrato a Saturno, creando una tensione tra entusiasmo e restrizioni. Questi transiti influenzano vari aspetti zodiacali, con effetti diversi a seconda del segno. La conclusione della settimana avviene con l’ingresso di Venere in Vergine, portando un’attenzione maggiore ai dettagli nelle relazioni e nelle questioni pratiche.

L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 racconta sette giorni che cambiano passo a metà strada: si parte con la serietà del Sole quadrato a Saturno, martedì 7 Nettuno si ferma in Ariete e giovedì 9 Venere entra in Vergine. La prima settimana piena di luglio, quella delle valigie vere e delle sere lunghe, chiede prima di rivedere e poi di ricucire. Firma: Artemide – Aggiornato il 7 luglio 2026 Il cielo di questa settimana si muove in due tempi. Lunedì 6, verso mezzogiorno, il Sole in Cancro forma una quadratura con Saturno in Ariete: apertura seria, con responsabilità che si fanno sentire e decisioni da pesare bene. Martedì 7... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo della settimana del 6 - 12 luglio 2026

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