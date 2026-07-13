Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | la Luna Nuova in Cancro e la classifica dei 12 segni
Dal 13 al 19 luglio, la Luna Nuova in Cancro porta un cambiamento nelle emozioni dei segni. La settimana inizia con un chiarimento mentale, seguito da un risveglio interiore. Le città si svuotano e il mare si fa più presente. La Luna Nuova favorisce momenti di riflessione e di nuovi inizi, influenzando le energie dei dodici segni zodiacali.
L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 racconta sette giorni che prima si schiariscono e poi ricominciano: nel pieno dell'estate, con le città che si svuotano e il mare che chiama, il cielo fa una cosa rara e gentile — prima accende una luce sulla mente, poi pianta un seme nel cuore. Firma: Artemide – Aggiornato il 10 luglio 2026 La settimana ha una spina dorsale a due tempi. Lunedì 13 il Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro nel cosiddetto cazimi, il momento di massima limpidezza dentro un Mercurio ancora retrogrado: è il giorno in cui i pensieri si mettono a fuoco e una cosa che rigiravamo da settimane trova finalmente la parola giusta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Oroscopo della Settimana 13-19 Luglio 2026. Luna Nuova in Cancro!
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