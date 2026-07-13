Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 | la Luna Nuova in Cancro e la classifica dei 12 segni

L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026 racconta sette giorni che prima si schiariscono e poi ricominciano: nel pieno dell'estate, con le città che si svuotano e il mare che chiama, il cielo fa una cosa rara e gentile — prima accende una luce sulla mente, poi pianta un seme nel cuore. Firma: Artemide – Aggiornato il 10 luglio 2026 La settimana ha una spina dorsale a due tempi. Lunedì 13 il Sole e Mercurio si abbracciano in Cancro nel cosiddetto cazimi, il momento di massima limpidezza dentro un Mercurio ancora retrogrado: è il giorno in cui i pensieri si mettono a fuoco e una cosa che rigiravamo da settimane trova finalmente la parola giusta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo della Settimana 13-19 Luglio 2026. Luna Nuova in Cancro!

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