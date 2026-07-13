Oroscopo della settimana 13-19 luglio | Leone spinge su fiducia e creatività Vergine riporta ordine e romanticismo la Luna Nuova in Cancro rimescola le carte

La settimana dal 13 al 19 luglio è influenzata dalla Luna Nuova in Cancro, che si verifica il 14 luglio e si trova con Mercurio retrogrado. Questa configurazione porta a riflettere sul passato mentre si pianificano i prossimi passi. Durante questo periodo, il segno del Leone si concentra su fiducia e creatività, mentre la Vergine si impegna a riportare ordine e romanticismo nelle proprie attività.

La settimana è dominata dalla Luna Nuova in Cancro del 14 luglio, congiunta a Mercurio retrogrado, una configurazione che invita a guardare avanti senza dimenticare ciò che il passato ha ancora da insegnare. Ogni Novilunio rappresenta un nuovo inizio, ma questa volta i nuovi progetti nascono dalla revisione di scelte, parole e situazioni rimaste in sospeso. È un cielo che suggerisce di ascoltare l’intuito, chiarire ciò che è rimasto irrisolto e non avere fretta di trovare tutte le risposte. Giove prosegue il suo cammino in Leone, alimentando fiducia, creatività e desiderio di esprimere pienamente il proprio potenziale, mentre Venere in Vergine riporta l’attenzione sulla qualità delle relazioni, sulla cura dei dettagli e sul valore dei gesti concreti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Leone | oroscopo settimanale 6-12 Luglio 2026 | crescita da consolidare

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