Una settimana che apre più che chiudere. Lunedì 13 Sole e Mercurio si fondono in Cancro e regalano pensiero limpido; martedì 14 la Luna Nuova nel segno (11:43) semina su casa, affetti e radici; domenica 19 Marte trova un'alleanza con Saturno e trasforma l'intenzione in un primo passo che regge. Con Mercurio ancora in fase di revisione, è tempo di piantare, non di firmare in fretta. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 11 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana 13-19 luglio 2026 La Luna: Luna Nuova in Cancro martedì 14 (11:43, 21°59')? si apre un ciclo di semina su casa, affetti e radici. Mercurio: in Cancro, in fase di revisione fino al 24? parole e accordi da rileggere prima di chiudere; lunedì 13 si fonde col Sole (pensiero limpido). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo della prossima settimana, 13-19 luglio 2026: Luna Nuova in Cancro e una mente più limpida

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Oroscopo della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

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