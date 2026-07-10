Oroscopo della prossima settimana 13-19 luglio 2026 | Luna Nuova in Cancro e una mente più limpida

Da gazzettadelsud.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13, Sole e Mercurio si incontrano in Cancro, portando chiarezza ai pensieri. Martedì 14, alle 11:43, si verifica la Luna Nuova nel segno, influenzando casa, affetti e radici. Domenica 19, Marte forma un'alleanza con Saturno, trasformando l'intenzione in un primo passo concreto.

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Una settimana che apre più che chiudere. Lunedì 13 Sole e Mercurio si fondono in Cancro e regalano pensiero limpido; martedì 14 la Luna Nuova nel segno (11:43) semina su casa, affetti e radici; domenica 19 Marte trova un'alleanza con Saturno e trasforma l'intenzione in un primo passo che regge. Con Mercurio ancora in fase di revisione, è tempo di piantare, non di firmare in fretta. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 11 luglio 2026?? Il Cielo della Settimana 13-19 luglio 2026 La Luna: Luna Nuova in Cancro martedì 14 (11:43, 21°59')? si apre un ciclo di semina su casa, affetti e radici. Mercurio: in Cancro, in fase di revisione fino al 24? parole e accordi da rileggere prima di chiudere; lunedì 13 si fonde col Sole (pensiero limpido). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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