Orio nel piano di sviluppo anche un vertiporto per i droni e trasporto automatizzato verso parcheggi e Oriocenter

Nel piano di sviluppo dell’aeroporto di Orio al Serio è previsto anche un vertiporto per droni e sistemi di trasporto automatizzato che collegano parcheggi e centro commerciale. Sono 49 gli interventi in programma, con un investimento totale di 502 milioni di euro. Questi lavori mirano a rinnovare l’aspetto e le funzionalità dell’aeroporto, introducendo nuove strutture e tecnologie per il trasporto e la logistica.

Quarantanove interventi, per un investimento complessivo di 502 milioni di euro, che rivoluzioneranno l’aspetto dell’ aeroporto di Orio al Serio nel giro di 17 anni: sono quelli che Sacbo, la società di gestione dello scalo bergamasco, ha inserito all’interno del Piano di Sviluppo 2029-2043, oggetto lunedì 13 luglio del primo incontro ufficiale con gli stakeholder nell’ambito della procedura di dibattito pubblico lanciata per la discussione del masterplan. Un documento nel quale sono contenute le previsioni e la pianificazione dell’evoluzione che avrà l’aeroporto, partendo dall’analisi dello stato di fatto, del traffico registrato e dal contesto nel quale è inserito, immaginando sulla base di questi elementi e delle nuove frontiere in campo aeronautico come si potranno sviluppare infrastrutture, mobilità e impatti sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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