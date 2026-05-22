Auto smontate nei parcheggi vicini all' aeroporto di Orio al Serio quali sono quelle nel mirino dei ladri

Nelle ultime settimane, diversi veicoli sono stati ritrovati smontati o danneggiati nei parcheggi vicini all’aeroporto di Orio al Serio. Le auto sono state oggetto di furti e atti di vandalismo, con danni stimati in decine di migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e capire le modalità con cui vengono portate a termine queste operazioni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i pendolari che utilizzano regolarmente quei parcheggi.

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