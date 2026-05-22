Auto smontate nei parcheggi vicini all' aeroporto di Orio al Serio quali sono quelle nel mirino dei ladri
Nelle ultime settimane, diversi veicoli sono stati ritrovati smontati o danneggiati nei parcheggi vicini all’aeroporto di Orio al Serio. Le auto sono state oggetto di furti e atti di vandalismo, con danni stimati in decine di migliaia di euro. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e capire le modalità con cui vengono portate a termine queste operazioni. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i pendolari che utilizzano regolarmente quei parcheggi.
Scoppia il giallo delle auto smontate nei parcheggi privati dell’aeroporto di Orio al Serio. Il fenomeno dei furti di costose parti delle vetture posteggiate dai viaggiatori in partenza dallo scalo bergamasco sta diventando sempre più esteso e incontrollabile, costringendo la società che gestisce l’area di sosta a correre ai ripari con l’aumento di luci e vigilantes. Il caso dell’aeroporto Orio al Serio Come riportato dal Corriere della Sera, non si tratta di casi isolati ma di diversi episodi di furto avvenuti nel fine settimana del 16 e 17 maggio nei parcheggi dell’aeroporto di Bergamo, con auto di gamma alte finite nel mirino dei ladri. I... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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