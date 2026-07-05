Domenica 5 luglio si svolgerà uno sciopero del trasporto aereo. Durante il mese di luglio sono previste anche agitazioni nel settore del trasporto pubblico locale, dei traghetti e dei treni. Sono circa venti i comparti coinvolti, secondo quanto indicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le interruzioni programmate ci sono anche quelle sulla tratta ferroviaria Roma-Milano.

Oltre ai disagi comportati dalle interruzioni sulla tratta ferroviaria Roma-Milano, luglio sarà anche un mese di scioperi locali e nazionali. Secondo il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono una ventina i comparti in cui lavoratori e lavoratrici incroceranno le braccia. Sempre per oggi Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Anpac, oltre a Usb Lavoro privato, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di volo di EasyJet. Sciopererà anche il personale dell’ handling di Roma (dalle 10 alle 18), Catania (dalle 14 alle 18) e Malpensa e quello dell’ Enac, sempre a Malpensa, per 24 ore. La mobilitazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero del trasporto aereo domenica 5 luglio. Agitazioni anche per trasporto pubblico locale, traghetti e treni nel corso del mese

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Breaking news – A seguito dello sciopero del trasporto aereo indetto per l’intera giornata di domenica 5 luglio, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferim x.com

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