La cronaca "è anche un modo per guardare la realtà dei fatti. La devi saper fare con rispetto per le persone che vivono quelle storie, soprattutto di delitti. Ore 14 è un marchio importante della Rai, sia nella fascia di daytime che nella fascia serale. Io prendo questo testimone con grande umiltà, ma cercando ovviamente di portare il mio stile, la mia impronta". Questo il pensiero di Salvo Sottile che, ospite di "Il libro possibile", ha parlato del suo nuovo impegno in Rai. E ha risposto alla provocazione del suo predecessore Milo Infante. In un'intervista al Messaggero, il conduttore aveva spiegato per Ore 14, si sarebbe aspettato, dopo il passaggio di testimone, un cambio di nome per il programma " un po' come il ritiro della maglia nel calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ore 14, scintille tra Salvo Sottile e Milo Infante: "Non sei Maradona"

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