L’onorevole Luciano Nobili di Italia Viva ha commentato la vicenda che riguarda Ranucci, dicendo che ora sarà molto difficile per Sigfrido contestare le amicizie dei politici. La situazione è stata discussa in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici. Nobili ha espresso questa opinione in relazione alle recenti vicende che coinvolgono Ranucci e le sue relazioni politiche.

Onorevole Luciano Nobili di Italia Viva, come valuta la vicenda che riguarda Ranucci? «Quando nello scorso ottobre Ranucci è stato oggetto di un grave attentato che poteva mettere a rischio l'incolumità sua e della sua famiglia credo di essere stato uno dei primi a testimoniargli personalmente tutta la mia e la nostra solidarietà: con le bombe non si scherza. Certo, le notizie che emergono dalle indagini con l'ipotesi che Lavitola sia il mandante dell'attentato è particolarmente inquietante e apre interrogativi che meritano una risposta. Come è possibile che l'attentato sia stato opera di una persona così vicina a Ranucci, grande amico e fonte di numerose inchieste di Report? E perché di fronte a quello che emerge Ranucci difende a spada tratta chi avrebbe attentato alla sua vita?». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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