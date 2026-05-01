Madrid Sinner vola in finale | Sarà molto difficile ma sono felice di potermi giocare un altro titolo

Da cdn.ilfaroonline.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria sulla semifinale contro Arthur Fils, disputata il primo maggio 2026. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che si prepara ora a disputare l’ultimo atto del torneo. Sinner ha dichiarato di essere felice di aver raggiunto questa fase e ha riconosciuto che la sfida finale sarà molto difficile.

Madrid, 1 maggio 2026 – Jannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6-2, 6-4 in 1h26?. L’altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del 28esimo in carriera. Sinner, imbattuto da 22 match, nella stagione in corso ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Madrid, giocherà la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 considerando anche il finale della scorsa stagione. “Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po’ più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Leggi anche: Miami, Sinner vola agli ottavi di finale e batte il record di Djokovic”: “Molto felice, ma non gioco per questo”

Sinner, esordio difficile con Bonzi a Madrid. Sfoghi in campo: “Su un punto sono bravo e sull’altro no”Jannik Sinner batte Bonzi nell'esordio a Madrid con il risultato di 6-7, 6-1, 6-3.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Jannik Sinner vola in semifinale a Madrid; 1mattina News 2025/26 - Sinner vola in semifinale a Madrid - 30/04/2026 - Video; Tennis, Madrid Open: Sinner supera in due set il baby-prodigio Jodar e vola in semifinale; Tennis: Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid.

madrid sinner vola inSinner in finale a Madrid, Fils battuto in 2 set in semifinale - Rivivi il matchJannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6 ... adnkronos.com

madrid sinner vola inSinner vola in finale a MadridNella semifinale del Masters 1000 spagnolo l'azzurro sconfigge nettamente il francese Arthur Fils con il punteggio di 6?2, 6?4. E grazie a questa vittoria entra a far parte di un circolo illustre ... rainews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.