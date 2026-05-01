Madrid Sinner vola in finale | Sarà molto difficile ma sono felice di potermi giocare un altro titolo

Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria sulla semifinale contro Arthur Fils, disputata il primo maggio 2026. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che si prepara ora a disputare l’ultimo atto del torneo. Sinner ha dichiarato di essere felice di aver raggiunto questa fase e ha riconosciuto che la sfida finale sarà molto difficile.

Madrid, 1 maggio 2026 – Jannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L’azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6-2, 6-4 in 1h26?. L’altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del 28esimo in carriera. Sinner, imbattuto da 22 match, nella stagione in corso ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Madrid, giocherà la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 considerando anche il finale della scorsa stagione. “Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po’ più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Miami, Sinner vola agli ottavi di finale e batte il record di Djokovic”: “Molto felice, ma non gioco per questo” Sinner, esordio difficile con Bonzi a Madrid. Sfoghi in campo: “Su un punto sono bravo e sull’altro no”Jannik Sinner batte Bonzi nell'esordio a Madrid con il risultato di 6-7, 6-1, 6-3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner vola in semifinale a Madrid; 1mattina News 2025/26 - Sinner vola in semifinale a Madrid - 30/04/2026 - Video; Tennis, Madrid Open: Sinner supera in due set il baby-prodigio Jodar e vola in semifinale; Tennis: Sinner batte Jodar e vola in semifinale a Madrid. Sinner in finale a Madrid, Fils battuto in 2 set in semifinale - Rivivi il matchJannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6 ... adnkronos.com Sinner vola in finale a MadridNella semifinale del Masters 1000 spagnolo l'azzurro sconfigge nettamente il francese Arthur Fils con il punteggio di 6?2, 6?4. E grazie a questa vittoria entra a far parte di un circolo illustre ... rainews.it Jannik Sinner ha travolto Arthur Fils nella semifinale del torneo di Madrid, superando così i 14mila punti nella classifica ATP. Il campione azzurro continua a scrivere la storia del tennis - facebook.com facebook Jannik batte Fils 6-2, 6-4 a Madrid e diventa il quarto giro store di sempre dopo Djokovic, Nadal e Federer a raggiungere la finale in tutti e 9 i Masters 1000 x.com