Ucraina Mosca | Molto difficile immaginare di negoziare ora con Kiev

Mosca ha dichiarato che al momento è molto difficile immaginare di negoziare con Kiev, chiudendo di fatto le porte a possibili colloqui di pace. La posizione russa rende improbabile una ripresa delle trattative in questa fase. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni che potrebbero cambiare questa posizione. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due Paesi. La Russia non ha indicato date o condizioni specifiche per un eventuale riavvio del dialogo.

La Russia chiude le porte ai colloqui di pace con l’Ucraina. “È molto difficile immaginare come si possa negoziare con il regime di Kiev ora”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando la dichiarazione congiunta firmata domenica a Londra dal premier del Regno Unito Keir Starmer, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui si esprimeva il sostegno a un dialogo diretto tra Russia e Ucraina. “La reazione del Cremlino era già stata espressa prima ancora che questa dichiarazione venisse fatta”, ha aggiunto Peskov, “è stata espressa dal presidente venerdì durante una discussione al Forum economico di San Pietroburgo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina: Attacco atroce, Mosca colpita nel cuore

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