Ora parte la caccia al nuovo ct azzurro | cinque candidati ma occhio alle sorprese

La scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio è iniziata. Cinque candidati sono stati presentati, ma non si escludono sorprese. Dopo la nomina di un ex calciatore come direttore tecnico e l’ingaggio di un ex dirigente come Leonardo, ora i dirigenti stanno valutando chi guiderà la squadra nelle prossime competizioni. La decisione sarà presa nei prossimi giorni.

Si apre la settimana del commissario tecnico: dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico del Club Italia, affiancato da Leonardo, ora Giovanni Malagò e i nuovi dirigenti sono chiamati a scegliere chi occuperà la panchina della Nazionale. Un lavoro che parte già oggi e che non dovrebbe impiegare, nella testa dei protagonisti, più di 7-10 giorni. In corsa cinque candidati su tutti ma non sono da escludere sorprese, come dimostra la nomina di Leonardo, di cui nessuno aveva mai parlato prima degli annunci ufficiali., Nella casella "sogno" rientrano i profili dei Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Lo spagnolo e l'italiano sono due tra i tecnici migliori nella storia del calcio e, entrambi, rappresenterebbero una scelta di primissimo livello che riporterebbe entusiasmo e ambizione nel movimento calcistico italiano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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