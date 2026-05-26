Vincenzo Italiano è ancora il candidato principale per allenare il Napoli, secondo quanto riportato, ma nelle ultime ore sono stati fatti nomi di altri due soggetti che stanno suscitando interesse. La società sta valutando diverse opzioni, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La priorità resta quella di trovare un allenatore compatibile con le esigenze della squadra, mentre si continuano a seguire anche altri profili.

Vincenzo Italiano resta la prima scelta di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma Il Mattino rivela come nelle ultime ore sia emerso un fronte alternativo con profili sorprendenti. Italiano-Napoli, la candidatura favorita tiene. De Laurentiis lavora concretamente su questa soluzione, tanto da aver accelerato il tutto con un primo incontro previsto nella giornata odierna a Roma, considerando Italiano il profilo più coerente con il progetto tattico che il club vuole sviluppare. La sua esperienza in Serie A e il curriculum costruito negli ultimi anni lo rendono il candidato principale per il rilancio dei partenopei. Accanto a Italiano figurano anche Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan, e altri nomi di peso come Fabio Grosso e Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Italiano in pole per la panchina ma occhio alle sorprese: altri due nomi piacciono!

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