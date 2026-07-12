Il nuovo presidente della FIGC ha annunciato che Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. La nomina è stata comunicata durante il fine settimana di metà luglio, come promesso. Maldini, ex calciatore e dirigente, assume il ruolo in un momento di cambiamenti per la selezione azzurra. La decisione si inserisce nel percorso di riorganizzazione delle figure tecniche della nazionale.

Il neo presidente Figc Giovanni Malagò aveva promesso una sorpresa per questo weekend di metà luglio e la sorpresa, puntualmente, è arrivata: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico dell'Italia. L'ex capitano rossonero sarà affiancata da un altro ex Milan, Leonardo. Ora, tutti insieme, ci si lancerà a caccia del nuovo ct azzurro. Una corsa che, tra favoriti e outsider, al momento rimane estremamente incerta: sono infatti ben 5 i candidati., Come detto, Malagò si sta muovendo a fari spenti per non "bruciare" nessuna opzione. Nella rosa dei papabili ci sono 5 nomi, alcuni più altisonanti, altri più realistici. Nella casella "sogno" rientrano i profili dei Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - In cinque per una panchina: Maldini e Malagò aprono la caccia al prossimo ct azzurro

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