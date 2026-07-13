Una donna di 70 anni è stata aggredita la settimana scorsa in via del Larione durante un tentativo di rapina. Dopo l’incidente, l’anziana ha dichiarato di temere di uscire di casa, di guardarsi intorno continuamente e di sentirsi insicura anche per pochi metri. La figlia ha scritto alla sindaca per segnalare un peggioramento della sicurezza in città. La donna ha ferite al collo che sono in fase di guarigione.

Firenze, 13 luglio 2026 – “Quando esce di casa si guarda continuamente intorno. Ha paura. Anche per fare pochi metri non si sente più tranquilla”. È la paura, più ancora delle ferite al collo ormai in via di guarigione, quella che accompagna ogni giorno la settantenne aggredita la scorsa settimana in via del Larione durante un tentativo di rapina. La lettera alla sindaca Funaro. Una paura che oggi la figlia, Ilaria Fantappié, affida a una lettera aperta indirizzata alla sindaca Sara Funaro, chiedendo risposte sulla sicurezza in città e denunciando il silenzio che, a suo dire, è seguito all’aggressione. “Siamo una famiglia composta da due sole donne – scrive – e nel giro di pochi anni abbiamo subito due gravi aggressioni, vivendo sulla nostra pelle il declino della sicurezza in questa città ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Ora ha paura a uscire di casa”. Anziana aggredita a Firenze, la figlia scrive alla sindaca: “Declino della sicurezza in questa città”

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