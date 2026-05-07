La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi | Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza

La sindaca di Bergamo ha inviato una lettera al ministro dell’Interno chiedendo un rafforzamento delle misure di sicurezza nella città. Nella comunicazione, si sottolinea la necessità di interventi più concreti per migliorare la situazione, senza specificare ulteriori dettagli. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione alle questioni di ordine pubblico nella zona.

Bergamo. La sindaca Elena Carnevali scrive una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo un potenziamento della sicurezza in città. “Il grave furto avvenuto alle 5.20 di questa mattina in pieno centro, rappresenta purtroppo un episodio che si aggiunge a una serie di ultimi fatti che alimentano una crescente preoccupazione tra cittadini, residenti e operatori economici”, spiega. “So bene che la richiesta non è nuova da parte delle città. Come Anci, di cui faccio parte nel direttivo, da tempo rappresentiamo l’esigenza di un aggiornamento dei criteri per l’assegnazione degli organici. L’investimento e il potenziamento delle...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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