Pestata dalle coetanee a 12 anni | Mia figlia ha paura non vuole uscire di casa e non riesce a mangiare

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 12 anni è stata vittima di violenze da parte di coetanee e ora evita di uscire di casa, ha paura e rifiuta di mangiare. La madre riferisce che la figlia si sente segregata e non riesce a uscire né a mangiare normalmente. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

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Reggio Emilia, 4 giugno 2026 –  “Mia figlia è letteralmente segregata in casa, non vuole mangiare e neppure uscire perché ha paura. Mentre non mi risulta che i genitori dei giovanissimi che l’hanno aggredita siano stati puniti. Non è giusto che solo la vittima debba pagare .” È lo sfogo pubblico del padre della studentessa di 12 anni, vittima della furia del ‘branco’, in particolare della violenza manifestata da due sue coetanee, che non si sono fermate neppure davanti a una adolescente sola, impaurita, comunque capace di respingere le accuse che le venivano mosse contro, ovvero di aver “sparlato” di loro con altri ragazzi e ragazze. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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She gave up her happiness to save her sister.The sister returns to take revenge in disguise!

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