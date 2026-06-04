Una bambina di 12 anni è stata vittima di violenze da parte di coetanee e ora evita di uscire di casa, ha paura e rifiuta di mangiare. La madre riferisce che la figlia si sente segregata e non riesce a uscire né a mangiare normalmente. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Reggio Emilia, 4 giugno 2026 – “Mia figlia è letteralmente segregata in casa, non vuole mangiare e neppure uscire perché ha paura. Mentre non mi risulta che i genitori dei giovanissimi che l’hanno aggredita siano stati puniti. Non è giusto che solo la vittima debba pagare .” È lo sfogo pubblico del padre della studentessa di 12 anni, vittima della furia del ‘branco’, in particolare della violenza manifestata da due sue coetanee, che non si sono fermate neppure davanti a una adolescente sola, impaurita, comunque capace di respingere le accuse che le venivano mosse contro, ovvero di aver “sparlato” di loro con altri ragazzi e ragazze. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pestata dalle coetanee a 12 anni: “Mia figlia ha paura, non vuole uscire di casa e non riesce a mangiare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She gave up her happiness to save her sister.The sister returns to take revenge in disguise!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mia figlia non vuole mangiare carne e pesce: è un problema?”

Studentessa di 12 anni picchiata dalle coetanee: “Un episodio doloroso e sconcertante”Una studentessa di 12 anni è stata aggredita e picchiata da alcune coetanee in una scuola di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

Argomenti più discussi: Reggio Emilia, pestano due volte la compagna 12enne nel giardino della parrocchia. I coetanei filmano con il cellulare e incitano alla violenza; Picchiata e filmata dalle coetanee: 12enne sotto choc. La mamma: Di fronte a un doppio assalto mia figlia ha preferito restare passiva; Guastalla sotto choc: 12enne pestata e filmata dalle coetanee; Guastalla, la madre della ragazzina 12enne picchiata due volte dalle coetanee: Mi hanno minacciata dicendo di non denunciare.