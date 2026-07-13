Fino alla fine del mese, la Regione Campania ha previsto l’accesso gratuito alla terrazza della piscina dello Stadio Collana per anziani e persone con disabilità. Questa iniziativa mira a offrire un’opportunità di svago e refrigerio durante le ondate di calore. L’ingresso libero riguarda specificamente la terrazza della piscina, situata all’interno dello stadio, e si rivolge a categorie di persone che possono beneficiare di questa misura.

Stadio Collana, accesso gratuito alla terrazza della piscina per anziani e persone con disabilità. Iniziativa della Regione Campania fino a fine mese. Accesso gratuito alla terrazza della piscina dello stadio Arturo Collana per persone anziane e con disabilità. La misura è stata disposta dalla Regione Campania, su iniziativa dell’assessora allo Sport e alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta di sollievo durante il periodo di alte temperature. L’iniziativa resterà attiva fino alla fine del mese, dal lunedì alla domenica, inclusi quindi anche i weekend, fino a esaurimento del 50% dei posti disponibili. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ondate di calore, allo Stadio Collana accesso gratuito alla terrazza della piscina per anziani e disabili

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