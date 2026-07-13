Omicidio-suicidio a Bologna spara alla moglie malata e si toglie la vita | a lanciare l'allarme i vicini

A Bologna, un uomo di 82 anni ha sparato alla moglie di 86 anni, uccidendola con due colpi di pistola, e successivamente si è tolto la vita. La donna era affetta da una grave malattia. I vicini hanno trovato i corpi e hanno chiamato le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

A Bologna un uomo di 82 anni ha ucciso con due colpi di pistola la moglie 86enne. A quanto sia apprende, la donna era affetta da una grave malattia. A trovare i corpi e a lanciare l'allarme sono stati i vicini, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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